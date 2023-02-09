В Крыму замёрз самый высокий водопад Учан-Су

Самый высокий крымский водопад Учан-Су замёрз из-за аномальных для здешних мест морозов. Фотографии одного из природных символов Ялты, облачённого в "ледяной наряд", показала в своём телеграм-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Мэр Ялты опубликовала фото и видео замёрзшего водопада Учан-Су. Видео © Telegram / Янина Павленко

На кадрах видно, что красавец Учан-Су образовал ледяные глыбы и причудливые сосульки на уступах скал, по которым теперь бежит вода.

РИА "Новости" сообщает, что в Крыму установилась холодная погода с ночными температурами до минус 15 градусов и порывами ветра до 25 метров в секунду. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Название водопада Учан-Су переводится с крымско-татарского как "Летящая вода". Расположен он на одноимённой реке на высоте 390 метров над уровнем моря.