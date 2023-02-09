От 10 до 450 тысяч рублей: 7 выплат от государства, о которых вы не знаете

О пенсиях и социальных пособиях знают все, однако многие россияне не имеют представления об отдельных выплатах, которые им положены по закону. Адвокат Людмила Дураева перечислила их по просьбе Лайфа.

Адвокат Людмила Дураева назвала соцвыплаты, о которых не все знают. Фото предоставлено героем публикации

Первое — это социальное пособие родителям-студентам, которые обучаются очно в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Его размер определяется регионом и составляет от 500 рублей до десяти тысяч рублей. Второе — компенсация за услуги детского дошкольного образовательного учреждения.

"Если ребёнок посещает детский сад, его родители обладают правом на компенсацию оплаты. В отношении одного ребёнка компенсируется 20% оплаты дошкольного учреждения, если два ребёнка — 50%, три ребёнка — 70% оплаты детского сада", — уточнила юрист.

Третье — социальная выплата пенсионерам на иждивенцев, находящихся на содержании. Речь идёт о случаях, когда пожилые люди вынуждены ухаживать за нетрудоспособными родственниками (например, внуком или внучкой). Это могут быть не только несовершеннолетние, но и инвалиды, а также студенты-очники. Размер пособия — 2014 рублей в месяц на одного иждивенца.

Четвёртое — единовременная выплата семьям, прожившим 50 лет в браке. Её выдают несколько регионов России в размере от десяти тысяч до 30 тысяч рублей. Это своего рода мера, помогающая укрепить семейные ценности. Пятое — похоронные выплаты, которые полагаются лишь в случае нехватки собственных средств для погребения родственника. Шестое — соцвыплаты плательщикам ипотеки при рождении третьего ребёнка. Субсидия составляет 450 тысяч рублей. Седьмое — единовременное пособие беременной супруге военнослужащего по призыву.

"Беременные женщины, находящиеся в официальном браке с военнослужащими срочной службы, имеют право на получение единовременного пособия в размере 32 420,77 рубля. Оформить пособие можно, если срок беременности составляет не менее 180 дней", — отметила собеседница Лайфа.