Путин: Российские товары должны стать предметом национальной гордости

Необходимо стремиться к тому, чтобы отечественные товары и услуги становились национальной гордостью России. Для этого их следует продвигать на зарубежные рынки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

"Вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости", — сказал он.

Глава государства отметил, что в стране уже "достаточно таких продуктов, а также обратился к АСИ с просьбой. Он подчеркнул, что нужно "выстроить систему отбора, а главное — продвижения отечественных брендов, чтобы компании могли нарастить производство и сбыт своей продукции".