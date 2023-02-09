Зеленскому в Европе предрекли участь Джека Воробья в племени людоедов

Европейский вояж президента Украины Владимира Зеленского напоминает сцену из "Пиратов Карибского моря", когда Джек Воробей попадает к дикарям на остров — и те нарекают его божком, поднося в дар земные яства и украшая бусами и перьями. Такой ассоциацией поделился с телеканалом "360" писатель Платон Беседин.

Он отметил, что Зеленский также напоминает обезьянку, которой "на приморских набережных развлекают толпу и суют в мохнатые лапки бананы".

Всё это, по мнению эксперта, делается Западом по накатанной схеме: сперва он поглощает территорию, затем ставит там своего наместника, а потом "надувает его, как шар".

"Делается это путём обвешивания разными премиями и наградами — бусами и ленточками нового времени. Точно так же колонизаторы действовали в старые времена на захваченных территориях. Вот тебе, вождь племени, самые большие и яркие бусы — будь счастлив. А остальные из племени смотрят и завидуют: ох, какие стекляшки", — проводит аналогию Беседин.

Он напомнил, что в тех же "Пиратах Карибского моря" Джека Воробья задабривали яствами и бусами, чтобы затем употребить его в пищу. Всё это оказалось частью ритуала. Ту же судьбу эксперт прогнозирует и Зеленскому — поднеся ему бусы, западные союзники его наверняка "сожрут".