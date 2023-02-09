Путин поручил представить к весне нацпроект по дронам

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время сформировать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Уже весной эту тему поднимут на специальном совещании.

"В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого — обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства. Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании", — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Российский лидер подчеркнул, что в грядущем мероприятии примут участие представители всех профильных министерств, ведомств и компаний.