Путин поручил представить к весне нацпроект по дронам
Путин поручил кабмину подготовить нацпроект по беспилотникам к весеннему спецсовещанию
Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время сформировать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Уже весной эту тему поднимут на специальном совещании.
"В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого — обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства. Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании", — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Российский лидер подчеркнул, что в грядущем мероприятии примут участие представители всех профильных министерств, ведомств и компаний.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных технологий. Президент призвал россиян сконцентрироваться на разработках, способных обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу сфер здравоохранения, ЖКХ, энергетики и ключевых отраслей промышленности.
LIFE / Павел Баранов