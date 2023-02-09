Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 февраля, 12:34

Путин поручил представить к весне нацпроект по дронам

Путин поручил кабмину подготовить нацпроект по беспилотникам к весеннему спецсовещанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время сформировать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Уже весной эту тему поднимут на специальном совещании.

"В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого — обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства. Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании", — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Российский лидер подчеркнул, что в грядущем мероприятии примут участие представители всех профильных министерств, ведомств и компаний.

SpaceX ограничила доступ украинским беспилотникам к спутниковой связи Starlink

SpaceX ограничила доступ украинским беспилотникам к спутниковой связи Starlink

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных технологий. Президент призвал россиян сконцентрироваться на разработках, способных обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу сфер здравоохранения, ЖКХ, энергетики и ключевых отраслей промышленности.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров