Павел Дуров стал самым влиятельным человеком Дубая
Павел Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая по версии Arabian Business
Миллиардер, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен самым влиятельным человеком Дубая. Топ-10 важнейших персон крупнейшего города Объединённых Арабских Эмиратов составило издание Arabian Business.
Газета называет его "российским Марком Цукербергом" и оценивает его состояние в $15,1 млрд. Бизнесмен перенёс штаб-квартиру Telegram в Дубай в 2017 году, в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ. В декабре 2022 года он был признан богатейшим человеком в ОАЭ по версии Forbes.
На втором месте топ-100 самых влиятельных людей в Дубае по версии Arabian Business — президент авиакомпании Emirates Тим Кларк, на третьем — крупнейший девелопер в ОАЭ Мохамед Алаббар. В список также попали боец Конор Макгрегор, бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, гендиректор Dubai Duty Free Колм Маклафлин и прочие учёные, блогеры и другие известные личности.
Getty Images / AOP.Press