Павел Дуров стал самым влиятельным человеком Дубая

Газета называет его "российским Марком Цукербергом" и оценивает его состояние в $15,1 млрд. Бизнесмен перенёс штаб-квартиру Telegram в Дубай в 2017 году, в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ. В декабре 2022 года он был признан богатейшим человеком в ОАЭ по версии Forbes.