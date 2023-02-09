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9 февраля, 14:06

Павел Дуров стал самым влиятельным человеком Дубая

Павел Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая по версии Arabian Business

Миллиардер, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен самым влиятельным человеком Дубая. Топ-10 важнейших персон крупнейшего города Объединённых Арабских Эмиратов составило издание Arabian Business.

Газета называет его "российским Марком Цукербергом" и оценивает его состояние в $15,1 млрд. Бизнесмен перенёс штаб-квартиру Telegram в Дубай в 2017 году, в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ. В декабре 2022 года он был признан богатейшим человеком в ОАЭ по версии Forbes.

На втором месте топ-100 самых влиятельных людей в Дубае по версии Arabian Business — президент авиакомпании Emirates Тим Кларк, на третьем — крупнейший девелопер в ОАЭ Мохамед Алаббар. В список также попали боец Конор Макгрегор, бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, гендиректор Dubai Duty Free Колм Маклафлин и прочие учёные, блогеры и другие известные личности.

Павел Дуров встретился в Дубае с премьер-министром ОАЭ

Павел Дуров встретился в Дубае с премьер-министром ОАЭ

Обложка ©

Getty Images / AOP.Press

Николь Вербер
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