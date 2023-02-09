Тюрколог оценил шансы Эрдогана остаться президентом Турции после смертоносного землетрясения

Тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" рассказал о положении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после мощного землетрясения, жертвами которого стали более 14 тысяч человек. По его словам, до трагедии он мог выиграть выборы, однако теперь ситуация сильно изменилась.

Владимир Аватков рассказал о положении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после землетрясения. Видео © LIFE

Эксперт отметил, что турецкая экономика уже в последнее время практически трещала по швам, в стране выросли цены на продукты питания, съём квартир. При этом он напомнил о событиях 2000-х, когда на фоне экономических лозунгов к власти пришла Партия справедливости и развития.

"Да, консервативная партия, но на фоне экономических лозунгов, что сейчас это как раз самая проблемная точка. Потому что во внешней политике большая часть населения разделяет суверенный курс Турецкой Республики", — добавил он.

По его словам, турки очень любят свою страну и разделяют гордость за неё, однако одной надежды на то, что Турция будет мировой державой, мало. Как бы красиво ни звучали лозунги Эрдогана, "кушать хочется", отметил тюрколог. Поэтому необходимо понимать, что у людей есть недовольство экономической политикой.

"Второй момент — это отношения с Западом. Есть, с одной стороны, усталость от Запада. Ну, потому что Запад Турции за последние годы только проблемы создал. С другой стороны, всё равно ещё часть людей лелеет надежду на то, что они станут частью Европы. Ведь всегда в Турции было: традиционно 30% хотели вступить в ЕС, 30% были против, 30% курили кальяны и вопросом вступления в ЕС не интересовались", — добавил Аватков.

Говоря о положении Эрдогана на данный момент, политолог отметил, что, с одной стороны, он стоит на земле довольно крепко, поскольку объединяет нацию вокруг трагедии. Однако с другой стороны, его положение выглядит шатким из-за геополитического и экономического факторов, в том числе последствий землетрясения, на борьбу с которыми было выделено уже несколько миллиардов долларов.

"На Эрдогана давят США. Всеми силами давят, пытаясь заставить его следовать своим собственным логикам. А в рамках логик США Турции как независимого суверенного государства не существует. Чуть подчинённая Турция, либо Турция, которая должна быть в зоне хаоса. И вот как раз сейчас будет решение, в какой ситуации она окажется", — пояснил тюрколог.