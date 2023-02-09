Команда Зеленского объявила решённым вопрос дальнобойного оружия и истребителей для ВСУ

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что можно считать решённым вопрос поставок Киеву дальнобойного оружия и истребителей. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решён", — заметил Ермак и пообещал позже сообщить все детали.

Напомним, Киев продолжает требовать от Запада истребители и дальнобойные ракеты. Премьер Великобритании Риши Сунак допустил, что ВСУ получат F-16, но объяснил, что украинским пилотам потребуются годы обучения управления ими. А министр национальной обороны Польши заявил о готовности передать истребители, но только после принятия странами НАТО совместного решения. Президент США Джо Байден тоже не стал давать громких обещаний по самолётам.