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Регион
Опубликовано 9 февраля 2023, 13:54
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Команда Зеленского объявила решённым вопрос дальнобойного оружия и истребителей для ВСУ

Глава офиса Зеленского Ермак: Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решён

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что можно считать решённым вопрос поставок Киеву дальнобойного оружия и истребителей. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решён", заметил Ермак и пообещал позже сообщить все детали.

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Напомним, Киев продолжает требовать от Запада истребители и дальнобойные ракеты. Премьер Великобритании Риши Сунак допустил, что ВСУ получат F-16, но объяснил, что украинским пилотам потребуются годы обучения управления ими. А министр национальной обороны Польши заявил о готовности передать истребители, но только после принятия странами НАТО совместного решения. Президент США Джо Байден тоже не стал давать громких обещаний по самолётам.

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Getty Images / Omar Marques

Татьяна Миссуми
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