Слёзы Зеленского не помогли ему выбить самолёты у Бельгии

Бельгия не рассматривает возможности предоставления Украине боевых самолётов. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Александер Де Кро по прибытии на саммит ЕС, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Политик пояснил, что Бельгия и сама испытывает нехватку в воздушных судах — тут уж не до помощи другим странам.

"Нам самим действительно нужны эти самолёты, и мы действительно никак не можем их отдать", — приводит слова Де Кро ТАСС.