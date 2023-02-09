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Регион
Опубликовано 9 февраля 2023, 13:06
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Слёзы Зеленского не помогли ему выбить самолёты у Бельгии

Бельгийский премьер-министр Де Кро: Мы никак не можем передать самолёты Украине, они нужны нам самим

Бельгия не рассматривает возможности предоставления Украине боевых самолётов. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Александер Де Кро по прибытии на саммит ЕС, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Политик пояснил, что Бельгия и сама испытывает нехватку в воздушных судах — тут уж не до помощи другим странам.

"Нам самим действительно нужны эти самолёты, и мы действительно никак не можем их отдать", приводит слова Де Кро ТАСС.

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Ранее Лайф рассказывал, как Зеленский пустил слезу во время страдальческой речи перед Европарламентом. Лидер Незалежной заверил, что страна "приближается к Евросоюзу и будет членом ЕС". После выступления в Европейском парламенте украинский президент собирается произнести ещё одну речь перед лидерами ЕС, которые прибыли в Брюссель для участия в тематическом саммите.

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Getty Images / Omar Havana

Марина Калегина
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