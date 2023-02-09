Собачникам рассказали, как помочь питомцу пережить авиаперелёт с минимальным стрессом

Путешествие с собакой требует от хозяина повышенной ответственности касательно ряда важных вопросов. К примеру, необходимо подготовить питомца к посещению общественных мест и наличию там массы незнакомых людей. По словам ветеринара Богдана Галкина, помочь в этом могут специальные успокоительные.

"Незнакомые люди, животные, звуки и запахи могут подвергать питомца сильному стрессу. Чтобы сохранить здоровье и смягчить стрессовую ситуацию, стоит подобрать один из успокоительных препаратов, которые выпускаются специально для животных", — сказал он в беседе с РИА ФАН.

Следующий шаг — документы. Для поездок по России собачникам и их четвероногим друзьям потребуются ветеринарный паспорт, отметка о здоровье, а также (по требованию некоторых авиакомпаний) ветеринарное свидетельство. В случае выезда за границу пакет документов может изменяться в зависимости от страны назначения.

"С момента последней вакцинации перед перелётом должно пройти не менее 30 дней и не более 12 месяцев. Именно в такой срок формируется и действует иммунитет против болезней. Для вывоза собаки за границу РФ последняя вакцина от бешенства должна быть сертифицирована в стране прибытия", — добавил специалист.

Что касается транспортировки, то она также имеет ограничения. Небольших собак иногда можно посадить в переноску и взять с собой, а больших — помещают только в багажное отделение.

По словам Галкина, путешествовать с собаками можно и в поездах, однако эта опция может быть платной, присутствует она не во всех вагонах. При этом небольших собак можно везти в переноске, а больших — в намордниках и с поводками.

Специалист уверен, что автомобиль — лучший вид транспорта для путешествия с питомцем, так как он не накладывает каких-либо ограничений, а четвероногого друга всегда можно вывести на прогулку.