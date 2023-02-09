Путин напомнил историю Запорожья, Херсонщины и Донбасса
Путин назвал Запорожье, Херсонскую область, ДНР и ЛНР исторически российскими регионами
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области — только условно можно называть новыми субъектами страны, поскольку это исторически российские регионы. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
"Мы условно говорим "новые" [регионы]. Потому что мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы", — отметил Путин.
Глава государства подчеркнул необходимость вывести на общероссийские показатели указанные субъекты и сделать это уже в горизонте текущего десятилетия. Чем быстрее, тем лучше, заключил президент.
А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил решимость Российской армии защищать жителей новых регионов и граждан Украины от геноцида со стороны Киева.