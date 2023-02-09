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9 февраля, 12:44

Путин напомнил историю Запорожья, Херсонщины и Донбасса

Путин назвал Запорожье, Херсонскую область, ДНР и ЛНР исторически российскими регионами

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области — только условно можно называть новыми субъектами страны, поскольку это исторически российские регионы. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Мы условно говорим "новые" [регионы]. Потому что мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы", — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул необходимость вывести на общероссийские показатели указанные субъекты и сделать это уже в горизонте текущего десятилетия. Чем быстрее, тем лучше, заключил президент.

В российских книжных магазинах появились карты с включёнными в РФ новыми регионами

В российских книжных магазинах появились карты с включёнными в РФ новыми регионами

А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил решимость Российской армии защищать жителей новых регионов и граждан Украины от геноцида со стороны Киева.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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