Над Белоруссией перехватили дрон-шпион ВСУ и отследили его маршрут по встроенной камере

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9 февраля, 12:50

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Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник-разведчик в Столинском районе

<p>Белорусский пограничник, перехвативший украинский беспилотник. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gpkgovby" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пограничный комитет Беларуси</a></p>

Белорусский пограничник, перехвативший украинский беспилотник. Фото © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Украинский беспилотник-разведчик был перехвачен после пресечения границы с Белоруссией в Столинском районе. Об этом сообщили в Пограничном комитете республики, опубликовав видео с камер самого дрона.

Украинский беспилотник перехватили на границе с Белоруссией. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Инцидент произошёл 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечён дальнейший полёт украинского беспилотника", — говорится в сообщении.

  • Украинский беспилотник, перехваченный белорусскими пограничниками. Фото © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
    Украинский беспилотник, перехваченный белорусскими пограничниками. Фото © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
  • Украинский беспилотник, перехваченный белорусскими пограничниками. Фото © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
    Украинский беспилотник, перехваченный белорусскими пограничниками. Фото © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Украинский беспилотник, перехваченный белорусскими пограничниками. Фото © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

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Как уточнили в комитете, в коптер была встроена камера для съёмки, а внутри находилась карта памяти. Судя по её данным, беспилотник действительно был запущен с территории Незалежной и применялся для ведения разведки и съёмки технических средств охраны границы в Белоруссии. Теперь проводится проверка.

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Николь Вербер
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