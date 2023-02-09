Над Белоруссией перехватили дрон-шпион ВСУ и отследили его маршрут по встроенной камере
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник-разведчик в Столинском районе
Белорусский пограничник, перехвативший украинский беспилотник. Фото © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
Украинский беспилотник-разведчик был перехвачен после пресечения границы с Белоруссией в Столинском районе. Об этом сообщили в Пограничном комитете республики, опубликовав видео с камер самого дрона.
Украинский беспилотник перехватили на границе с Белоруссией. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
"Инцидент произошёл 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечён дальнейший полёт украинского беспилотника", — говорится в сообщении.
Как уточнили в комитете, в коптер была встроена камера для съёмки, а внутри находилась карта памяти. Судя по её данным, беспилотник действительно был запущен с территории Незалежной и применялся для ведения разведки и съёмки технических средств охраны границы в Белоруссии. Теперь проводится проверка.
Ранее Лайф писал о готовности Белоруссии прикрыть операционные направления у границы с Украиной. Как сообщали в Генштабе республики, в приграничных районах находятся Вооружённые силы, которые могут своевременно реагировать на возникающие угрозы.