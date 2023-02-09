Над Белоруссией перехватили дрон-шпион ВСУ и отследили его маршрут по встроенной камере

Украинский беспилотник-разведчик был перехвачен после пресечения границы с Белоруссией в Столинском районе. Об этом сообщили в Пограничном комитете республики, опубликовав видео с камер самого дрона.

Украинский беспилотник перехватили на границе с Белоруссией. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Инцидент произошёл 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечён дальнейший полёт украинского беспилотника", — говорится в сообщении.





Как уточнили в комитете, в коптер была встроена камера для съёмки, а внутри находилась карта памяти. Судя по её данным, беспилотник действительно был запущен с территории Незалежной и применялся для ведения разведки и съёмки технических средств охраны границы в Белоруссии. Теперь проводится проверка.