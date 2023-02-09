Тюрколог развеял миф о "вечном лете" в пострадавшей от землетрясения Турции

Землетрясение в Турции в ночь на 6 февраля — это огромная трагедия, после которой страна не сможет оправиться так быстро. Такое мнение в шоу "Дайте сказать!" озвучил тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков, который по воле судьбы оказался в Турции в момент ЧП и находился там первые сутки после того, как всё случилось.

Наш гость своими глазами видел, как люди выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь, передать продукты и гуманитарную помощь в пострадавшие районы. Кроме того, он напомнил, что Турция — это довольно большая страна, её протяжённость с запада на восток составляет 1600 км, а с севера на юг — 550 км. Трагедия застала людей в начале февраля — это разгар турецкой зимы.

В разрушенных землетрясением турецких районах сейчас до минус 10 °C и нужны тёплые одеяла. Видео © LIFE

"Ситуация осложняется тем, что в районе юго-востока страны идёт снег, там холодно. Мы-то привыкли Турцию воспринимать, как тепло, как солнышко, а там минус 2 °C и даже минус 10 °C и люди нуждаются в тёплой одежде и обогревателях", — поделился гость нашей студии.

Эксперт отметил, что практически вся Турция находится в сейсмоопасной зоне, где периодически случаются землетрясения. Относительно безопасным с этой точки зрения он назвал только юг страны — это курортные Анталья и Аланья. Тем не менее ЧП такого масштаба в Турции не было очень давно, по оценке властей, с 1939 года. Помимо человеческих потерь, это ещё и очень серьёзный удар по турецкой экономике и социальному сектору, говорит Аватков. Уже принято решение о выделении десяти тысяч лир каждой семье, которая пострадала от землетрясения, но это лишь начало.

"Наверное, главный вопрос, который сейчас стоит, это восстановление жилья. В пострадавших районах готовятся к возведению палаточных лагерей и строительству быстрого жилья, которое, бесспорно, сейчас будет крайне востребовано", — отметил он.

Подробнее о том, как природное ЧП в Турции отразится на жизни страны, рейтинге Реджепа Эрдогана и отношениях с другими государствами, узнаете из нового выпуска "Дайте сказать!" на YouTube.