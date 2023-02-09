Европа задумается над партнёрством с США после расследования Херша, убеждён историк

Расследование журналиста Сеймура Херша, где сказано, что именно американцы организовали теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" осенью 2022 года безусловно обернётся последствиями для США и европейских стран. Как рассказал историк спецслужб, ветеран органов госбезопасности Олег Хлобустов, доводам Херша можно верить.

В беседе с агентством "Федералпресс" он объяснил, что Сеймур Херш на протяжении долгих 30 лет зарабатывал репутацию расследователя высокого уровня, за что и получил множество национальных и международных премий.

"Имея такой большой стаж и опыт в расследовательской журналистике, он позаботился о том, чтобы не стать жертвой розыгрыша, фейка и провокации. У него есть железобетонные доказательства всего того, что было изложено на 20 страницах его расследования", — подчеркнул историк.

Хоть и упомянутые в расследовании Пентагон, Белый дом и власти Норвегии отрицают причастность к терактам на газопроводах, их непременно настигнут последствия, убеждён Хлобустов. Он подчеркнул, что это также может привести и к окончанию спецоперации на Украине. К тому же солидарная с позицией США Европа после этого задумается, резюмировал он.