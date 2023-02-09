МИД пристыдил международные структуры за молчание о казни российских пленных

Лайф уже сообщал, что очередное шокирующее видео, на котором запечатлён расстрел российских военнопленных, появилось в Сети пару дней назад. На нём человек, говорящий по-украински, выстрелом в голову сперва убивает одного лежащего на земле солдата в российской форме. Второму российскому военному, который во время съёмок держал руки за головой, тоже прострелили голову. Момент смерти третьего солдата на видео не попал, но на кадрах он лежит на земле и держит в руках гранату. Запись обрывается на моменте, когда оператор за кадром произносит украинский националистический лозунг.