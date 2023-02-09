МИД пристыдил международные структуры за молчание о казни российских пленных
МИД РФ назвал постыдным молчание международных структур о расстреле военнопленных украинскими солдатами
Российская сторона считает постыдным молчание международных структур о вопиющих фактах расстрела военнопленных украинскими националистами. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении МИД страны.
Ужасающий ролик, на котором запечатлена смерть как минимум двоих российских военных, в ведомстве назвали очередным свидетельством "вопиющих военных преступлений киевского режима".
"Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами", — отметили на Смоленской площади.
Лайф уже сообщал, что очередное шокирующее видео, на котором запечатлён расстрел российских военнопленных, появилось в Сети пару дней назад. На нём человек, говорящий по-украински, выстрелом в голову сперва убивает одного лежащего на земле солдата в российской форме. Второму российскому военному, который во время съёмок держал руки за головой, тоже прострелили голову. Момент смерти третьего солдата на видео не попал, но на кадрах он лежит на земле и держит в руках гранату. Запись обрывается на моменте, когда оператор за кадром произносит украинский националистический лозунг.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров