Путин: Лучшая в мире страна — это Россия, но и нам есть над чем работать

Владимир Путин убеждён, что Россия — лучшая в мире страна, хотя нам и есть над чем работать. Так президент РФ прокомментировал речь одного из спикеров в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Путин: Лучшая страна — это Россия, но и нам есть над чем работать. Видео © LIFE

"Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: "В других странах, лучших в мире". И дальше по тексту. Лучшая страна в мире — это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто. Правда, нам есть над чем работать", — отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что для эффективной работы стране нужны высококвалифицированные кадры и работа по этому направлению уже ведётся.