СК задержал двух подозреваемых по делу о взрыве газа в Новосибирске
Разрушенный взрывом газа дом в Новосибирске. Фото © Telegram / Анатолий Локоть
Следователи задержали двух подозреваемых по делу о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке, в результате которого погибло семь человек. По данным СК РФ, 45-летняя женщина и 25-летний мужчина (оба из Омской области) представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис" и выполняли техобслуживание газовых плит.
"Утром 9 февраля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого произошло частичное обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома", — отметили в СУ СКР по Новосибирской области.
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Напомним, 9 февраля в новосибирской пятиэтажке прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда, погибло, по последним данным, семеро жильцов. При этом накануне трагедии люди жаловались на запах газа.