СК задержал двух подозреваемых по делу о взрыве газа в Новосибирске

Следователи задержали двух подозреваемых по делу о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке, в результате которого погибло семь человек. По данным СК РФ, 45-летняя женщина и 25-летний мужчина (оба из Омской области) представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис" и выполняли техобслуживание газовых плит.