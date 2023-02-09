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9 февраля, 13:08
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СК задержал двух подозреваемых по делу о взрыве газа в Новосибирске

<p>Разрушенный взрывом газа дом в Новосибирске. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/alokot/1185" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анатолий Локоть</a></p>

Разрушенный взрывом газа дом в Новосибирске. Фото © Telegram / Анатолий Локоть

Следователи задержали двух подозреваемых по делу о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке, в результате которого погибло семь человек. По данным СК РФ, 45-летняя женщина и 25-летний мужчина (оба из Омской области) представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис" и выполняли техобслуживание газовых плит.

"Утром 9 февраля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого произошло частичное обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома", — отметили в СУ СКР по Новосибирской области.

Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Напомним, 9 февраля в новосибирской пятиэтажке прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда, погибло, по последним данным, семеро жильцов. При этом накануне трагедии люди жаловались на запах газа.

Александра Вишнякова
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  • Новосибирская область

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