Олимпийский чемпион Далалоян рассказал, как до него "докапывались" тренеры сборной

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян признался, что тренеры очень придирались к нему в начале его пути в сборной страны, но это лишь закалило характер спортсмена. Об этом он рассказал в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Мне казалось, что ко мне докапываются, спрашивают слишком сурово. Как я решил вопрос? Стал меньше заострять на этом внимание и больше концентрироваться на своей работе. Старался сохранять хладнокровие, выполнять свои задачи. Когда всё делаешь хорошо, и придраться не к чему", — поделился он.

По его словам, чем больше тренерский штаб требует от спортсмена, тем сильнее хочет помочь в достижении результата. Однако здесь должны соблюдаться границы дозволенного, предупредил Далалоян. Так, рукоприкладство недопустимо на тренировках. Атлет вспомнил истории из детства, когда тренер "так по-доброму мог легко стукнуть по коленке тапком", если юные спортсмены халтурили во время растяжки.

"Меня, например, это только приободряло, обиды точно не было. Но выходить за рамки, конечно, совершенно непозволительно", — подытожил Далалоян.