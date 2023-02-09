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9 февраля, 13:07

Олимпийский чемпион Далалоян рассказал, как до него "докапывались" тренеры сборной

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян признался, что тренеры очень придирались к нему в начале его пути в сборной страны, но это лишь закалило характер спортсмена. Об этом он рассказал в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Мне казалось, что ко мне докапываются, спрашивают слишком сурово. Как я решил вопрос? Стал меньше заострять на этом внимание и больше концентрироваться на своей работе. Старался сохранять хладнокровие, выполнять свои задачи. Когда всё делаешь хорошо, и придраться не к чему", поделился он.

По его словам, чем больше тренерский штаб требует от спортсмена, тем сильнее хочет помочь в достижении результата. Однако здесь должны соблюдаться границы дозволенного, предупредил Далалоян. Так, рукоприкладство недопустимо на тренировках. Атлет вспомнил истории из детства, когда тренер "так по-доброму мог легко стукнуть по коленке тапком", если юные спортсмены халтурили во время растяжки.

"Меня, например, это только приободряло, обиды точно не было. Но выходить за рамки, конечно, совершенно непозволительно", подытожил Далалоян.

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Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Татьяна Миссуми
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