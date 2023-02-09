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9 февраля, 13:12

"Огнеупорный" военкомат в Омске дал отпор поджигателю с коктейлями Молотова и водкой

Поджигатель забросал военкомат в Омске коктейлями Молотова, но ни один из них не загорелся

<p>Обложка © Военный комиссариат Центрального и Советского административных округов г. Омска </p>

Обложка © Военный комиссариат Центрального и Советского административных округов г. Омска

Военный комиссариат на Магистральной улице в Омске сегодня утром попытались поджечь с помощью коктейлей Молотова, изготовленных не без помощи водки. Как стало известно SHOT, диверсии не удалось сбыться сразу из-за серии неудач.

Злоумышленник не смог докинуть все коктейли Молотова до второго этажа военкомата. Три бутылки из-под гранатового сока с керосином, обмотанные тряпкой, горе-поджигатель всё же забросил в кабинет хирурга на втором этаже. Но и тут его поджидала неудача: ни одна из них попросту не загорелась. В итоге злодей бросил всё и сбежал.

Руководитель отдела призыва первым узнал о неудавшемся нападении. Он увидел бутылки с горючим и позвонил в полицию. Приехавшие правоохранители нашли между рамами бутылку водки. В самом кабинете обнаружили три коктейля Молотова, под окном на крыше пристройки — следы и сумку с "набором поджигателя", в который входили два коктейля Молотова с керосином и бензином "Галоша", тряпки, изолента и зажигалка. Теперь диверсанта ищут.

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Андрей Бражников
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