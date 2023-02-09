Найдены останки пингвина-великана весом 154 кг
Учёные из Новой Зеландии нашли останки крупнейшего на Земле пингвина весом 154 кг
Учёные из Университета Гринвича обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки самого крупного в истории пингвина. Результаты исследования публикует научный журнал Journal of Paleontology.
"Недавние находки окаменелостей в Новой Зеландии выявили удивительное разнообразие сообщества пингвинов. Самый крупный экземпляр относится к новому виду Kumimanu fordycein. Этот пингвин был самым большим из когда-либо живших на Земле", — рассказали научные работники.
Вес животного составлял около 154 килограммов, этот вид обитал на нашей планете 50 миллионов лет назад. Умением летать пигвин также не обладал, но мог гораздо лучше нырять и дольше поддерживать температуру тела при экстремально низких температурах, предположили учёные.
Ранее Лайф писал, что американские учёные решили "воскресить" вымершую птицу додо с помощью генов никобарского голубя — на это специалисты хотят потратить порядка 150 миллионов долларов. Предположительно, детёныш возрождённого додо появится примерно через шесть лет.
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