Найдены останки пингвина-великана весом 154 кг

Учёные из Университета Гринвича обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки самого крупного в истории пингвина. Результаты исследования публикует научный журнал Journal of Paleontology.

"Недавние находки окаменелостей в Новой Зеландии выявили удивительное разнообразие сообщества пингвинов. Самый крупный экземпляр относится к новому виду Kumimanu fordycein. Этот пингвин был самым большим из когда-либо живших на Земле", — рассказали научные работники.

Вес животного составлял около 154 килограммов, этот вид обитал на нашей планете 50 миллионов лет назад. Умением летать пигвин также не обладал, но мог гораздо лучше нырять и дольше поддерживать температуру тела при экстремально низких температурах, предположили учёные.