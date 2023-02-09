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9 февраля, 13:35

В выступлении Зеленского в британском Парламенте нашли примечательный момент

Аналитик Нейжмаков считает, что визит Зеленского в Великобританию не принёс результатов

Личный визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию не помог ему решить вопрос поставок истребителей, считает директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков. По его словам, необходимость украинского лидера покидать свою страну ради разговора с британским премьер-министром Риши Сунаком говорит о сложности данного вопроса.

"Его выступление в британском Парламенте, куда он принёс шлем украинского лётчика, — это попытка таким вот перформансом добиться подвижек. Но если здесь и есть подвижки, то не столь быстрые, как хотелось бы Зеленскому", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Примечательно также то, что во время выступления Зеленский особо отметил экс-премьера страны Бориса Джонсона — внутрипартийного конкурента Сунака. Подвижки же по истребителям являются попыткой отвлечь внимание населения от внутригосударственных проблем, считает Нейжмаков. Он напомнил, что, согласно опросам, около 70% респондентов считают, что нынешний премьер уйдёт с поста после очередных парламентских выборов.

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Ранее в канцелярии Риши Сунака ответили на вопрос о поставках истребителей Украине. Представитель ведомства заявил, что на данный момент изучаются лишь возможности страны по такой помощи, но не конкретные действия.

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ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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