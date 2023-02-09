Зеленский поведал о передаче Санду "плана России" по слому и взятию под контроль Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе с утверждением, будто передал молдавской коллеге Майе Санду некий "российский документ" с детальным планом по дестабилизации обстановки в республике. Лидер Незалежной похвастался, что не колебался ни минуты, чтобы предупредить об "угрозе" и защитить Кишинёв.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал её о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней", — поведал Зеленский.

Украинский президент оговорился при этом, что ему неизвестно о том, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану. Он не уточнил, когда именно передал Санду эти "российские документы", но в последний раз Зеленский сообщал о телефонном разговоре с президентом Молдавии 3 ноября 2022 года. По словам лидера Незалежной, тогда они обсудили проблемы в энергетике и "вызовы в сфере безопасности", в частности падение у молдавского села Наславча обломков сбитой украинской системой ПВО ракеты.