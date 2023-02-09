Премьер-министр одной страны отказался аплодировать Зеленскому на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал аплодировать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров ЕС в Брюсселе. Видео этого момента разлетелось по Сети.

Премьер Венгрии Орбан отказался аплодировать президенту Украины Зеленскому на саммите ЕС. Видео © twitter / daniel_freund

На видео показано, как украинский президент идёт в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля для совместного снимка с лидерами объединения. На лице Зеленского в этот момент была широкая улыбка, а встречающие его политики разразились аплодисментами. Но за исключением одного — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политик не стал выражать солидарность с коллегами и в момент оваций смотрел в пол. На совместном фото венгерский политик также серьёзен и непреклонен.