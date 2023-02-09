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9 февраля, 13:51

Премьер-министр одной страны отказался аплодировать Зеленскому на саммите ЕС

Премьер Венгрии Орбан отказался аплодировать президенту Украины Зеленскому на саммите ЕС

<p>Фото лидеров Евросоюза в Брюсселе. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/CharlesMichel/status/1623643645441081345/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CharlesMichel</a></p>

Фото лидеров Евросоюза в Брюсселе. Обложка © twitter / CharlesMichel

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал аплодировать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров ЕС в Брюсселе. Видео этого момента разлетелось по Сети.

Премьер Венгрии Орбан отказался аплодировать президенту Украины Зеленскому на саммите ЕС. Видео © twitter / daniel_freund

На видео показано, как украинский президент идёт в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля для совместного снимка с лидерами объединения. На лице Зеленского в этот момент была широкая улыбка, а встречающие его политики разразились аплодисментами. Но за исключением одного — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политик не стал выражать солидарность с коллегами и в момент оваций смотрел в пол. На совместном фото венгерский политик также серьёзен и непреклонен.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что в будущем Украина сможет существовать как суверенное государство. Он считает, что Украина не сможет победить в происходящем ныне конфликте, так как время играет на руку РФ. Кроме того, он выразил мнение, что сейчас Незалежная является "ничейной землёй", которая "превратилась в Афганистан".

Оксана Попова
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