Премьер-министр одной страны отказался аплодировать Зеленскому на саммите ЕС
Премьер Венгрии Орбан отказался аплодировать президенту Украины Зеленскому на саммите ЕС
Фото лидеров Евросоюза в Брюсселе. Обложка © twitter / CharlesMichel
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал аплодировать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров ЕС в Брюсселе. Видео этого момента разлетелось по Сети.
Премьер Венгрии Орбан отказался аплодировать президенту Украины Зеленскому на саммите ЕС. Видео © twitter / daniel_freund
На видео показано, как украинский президент идёт в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля для совместного снимка с лидерами объединения. На лице Зеленского в этот момент была широкая улыбка, а встречающие его политики разразились аплодисментами. Но за исключением одного — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политик не стал выражать солидарность с коллегами и в момент оваций смотрел в пол. На совместном фото венгерский политик также серьёзен и непреклонен.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что в будущем Украина сможет существовать как суверенное государство. Он считает, что Украина не сможет победить в происходящем ныне конфликте, так как время играет на руку РФ. Кроме того, он выразил мнение, что сейчас Незалежная является "ничейной землёй", которая "превратилась в Афганистан".