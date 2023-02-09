В Киеве с трудом демонтировали памятник генералу Николаю Ватутину

Киевские рабочие демонтировали памятник генералу Николаю Ватутину, на снос скульптуры с постамента строители потратили весь день. Об этом сообщает украинская газета "Страна.ua".

В Киеве снесли памятник Ватутину. Видео © "Страна.ua"

В течение нескольких часов бригада рабочих пыталась снести монумент, но не получалось — даже с помощью подъёмного крана. По словам журналистов, рабочие также пытались применить сварку.

Жителя Киева не пустили к памятнику генералу Николаю Ватутину. Видео © "Vesti.ua"