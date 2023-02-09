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Опубликовано 9 февраля 2023, 13:49

В Киеве с трудом демонтировали памятник генералу Николаю Ватутину

Киевские рабочие демонтировали памятник генералу Николаю Ватутину, на снос скульптуры с постамента строители потратили весь день. Об этом сообщает украинская газета "Страна.ua".

В Киеве снесли памятник Ватутину. Видео © "Страна.ua"

В течение нескольких часов бригада рабочих пыталась снести монумент, но не получалось — даже с помощью подъёмного крана. По словам журналистов, рабочие также пытались применить сварку.

Жителя Киева не пустили к памятнику генералу Николаю Ватутину. Видео © "Vesti.ua"

Днём к памятнику пришёл пожилой житель Киева, выступающий против демонтажа, но полиция преградила ему дорогу. На место также приехала супруга бывшего президента Незалежной Петра Порошенко Марина, которая является депутатом Киевского горсовета.

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Убирать с постамента памятник Ватутину, освобождавшему город от фашистов в 1943 году, начали сегодня. Также в украинской столице согласовали снос памятника Герою СССР Валерию Чкалову. А в прошлый раз в селе под Полтавой был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину.

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"Cтрана.ua"

Ирина Фальке
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