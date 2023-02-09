Тюрколог объяснил, в чём схожесть Путина и Эрдогана

Отношения между главой государства Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом основаны на взаимном уважении и доверии и в некоторых моментах схожи. Это хороший сигнал в международной политике, который встречается нечасто. На это в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" обратил внимание тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков.

Тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков рассказал, на чём основаны отношения Путина и Эрдогана. Видео © LIFE / "Дайте сказать!"

Говоря о роли человеческого фактора в международных отношениях, эксперт подчеркнул, что между лидерами России и Турции действительно особые отношения. Он объяснил, что в США важны политические институты, а на Востоке — лидеры и уважительное отношение. Эту специфику прекрасно понимает российский лидер, за счёт чего между ним и Эрдоганом сложилась дружба.

"Вот Владимир Владимирович грамотно здесь называет турецкого лидера и партнёром, и другом. Это не значит, что у нас нет проблем в наших отношениях. Это значит, что у нас есть уважение между лидерами. Это значит, что наши лидеры могут договариваться. Ведь Путин также сказал, что Эрдоган — человек слова. Если он что-то говорит, он это делает. Это тоже очень важный фактор", — подчеркнул тюрколог.

Несмотря на то что лидеров России и Турции часто сравнивают на Западе, они довольно разные, продолжил Аватков. Но вместе с тем их роднит опора на национальные интересы и ценности, указал он.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Аватков также рассказал о том, как произошедшее в Турции землетрясение повлияет на жизнь страны и на карьеру турецкого лидера Эрдогана. Ролик доступен для просмотра на "Ютубе".