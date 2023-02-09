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9 февраля, 15:11

"Ростех" поставил заказчикам первые супершредеры для уничтожения секретных файлов

Холдинг "Росэлектроника" начал первые поставки шредеров для уничтожения секретных документов, сообщили в "Ростехе". Госкорпорация публикует в своём телеграм-канале короткий рекламный ролик.

Российский шредер для уничтожения секретных документов. Видео © t.me / "Ростех"

Аппарат измельчает бумагу практически в пыль — до крохотных фрагментов размером не более 2,5 миллиметра в квадрате. Это возможно благодаря использованию механизма перекрёстной резки.

"По таким фрагментам невозможно восстановить носитель даже с использованием специальных программных и технических средств. Также прибор способен уничтожать пластиковые карты, CD- и DVD-диски", — уточнили в "Ростехе".

Само устройство представлено в чёрном цвете с глянцевой поверхностью, на верхней панели шредера изображён двуглавый орёл. Аппарат производится полностью из российских комплектующих на заводе радиодеталей "Оксид" в Новосибирске.

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Обложка ©

t.me / "Ростех"

Ирина Фальке
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