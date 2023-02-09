В Петербурге школьник едва не остался без руки, взорвав на уроке страйкбольную гранату
В Санкт-Петербурге школьник посреди урока взорвал страйкбольную гранату
Пневматическая граната для страйкбола и последствия её применения. Обложка © t.me / SHOT
Ученик восьмого класса школы № 385 Санкт-Петербурга решил похвалиться перед одноклассниками и вместе с учебниками захватил с собой пневматическую гранату для страйкбола. Как выяснил Лайф, подросток очень быстро пожалел о своём решении.
Всё произошло сегодня в школе Красносельского района Санкт-Петербурга. Восьмиклассник принёс на урок страйкбольную гранату, которая очень привлекла внимание его ровесников. Один из них не смог совладать с диким желанием оторвать чеку и осуществил задуманное прямо посреди урока.
Хлопок был настолько громкий, что его услышали на соседних этажах. По данным Лайфа, сам любопытный подросток едва не оглох и получил травму руки. К счастью, кроме него никто не пострадал.
Лайф также рассказывал, что вчера в челябинской школе № 5 произошла массовая драка подростков, которые были в балаклавах с молотками и пистолетами. По предварительной информации, один из учеников привёл на разборки с другим учащимся своих вооружённых знакомых. Два человека пострадали.