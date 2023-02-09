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9 февраля, 15:00

В Петербурге школьник едва не остался без руки, взорвав на уроке страйкбольную гранату

В Санкт-Петербурге школьник посреди урока взорвал страйкбольную гранату

<p>Пневматическая граната для страйкбола и последствия её применения. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/48340" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пневматическая граната для страйкбола и последствия её применения. Обложка © t.me / SHOT

Ученик восьмого класса школы № 385 Санкт-Петербурга решил похвалиться перед одноклассниками и вместе с учебниками захватил с собой пневматическую гранату для страйкбола. Как выяснил Лайф, подросток очень быстро пожалел о своём решении.

Всё произошло сегодня в школе Красносельского района Санкт-Петербурга. Восьмиклассник принёс на урок страйкбольную гранату, которая очень привлекла внимание его ровесников. Один из них не смог совладать с диким желанием оторвать чеку и осуществил задуманное прямо посреди урока.

Хлопок был настолько громкий, что его услышали на соседних этажах. По данным Лайфа, сам любопытный подросток едва не оглох и получил травму руки. К счастью, кроме него никто не пострадал.

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Лайф также рассказывал, что вчера в челябинской школе № 5 произошла массовая драка подростков, которые были в балаклавах с молотками и пистолетами. По предварительной информации, один из учеников привёл на разборки с другим учащимся своих вооружённых знакомых. Два человека пострадали.

Оксана Попова
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