В Петербурге школьник едва не остался без руки, взорвав на уроке страйкбольную гранату

Ученик восьмого класса школы № 385 Санкт-Петербурга решил похвалиться перед одноклассниками и вместе с учебниками захватил с собой пневматическую гранату для страйкбола. Как выяснил Лайф, подросток очень быстро пожалел о своём решении.

Всё произошло сегодня в школе Красносельского района Санкт-Петербурга. Восьмиклассник принёс на урок страйкбольную гранату, которая очень привлекла внимание его ровесников. Один из них не смог совладать с диким желанием оторвать чеку и осуществил задуманное прямо посреди урока.