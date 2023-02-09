"Нарушит Олимпийскую хартию": Глава МОК резко осуждает любой бойкот ОИ-2024 из-за допуска россиян

Президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет Украины оказывает давление на другие страны требованием бойкотировать Игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Он уверен, что такой шаг нарушит Олимпийскую хартию.

Участие в ОИ нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом ещё даже не обсуждалось конкретно, заметил Бах. Он подчеркнул, что украинские письма с угрозами бойкота воспринимаются "чрезвычайно прискорбно".