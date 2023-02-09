"Нарушит Олимпийскую хартию": Глава МОК резко осуждает любой бойкот ОИ-2024 из-за допуска россиян
Глава МОК Бах: Возможный бойкот ОИ-2024 из-за допуска россиян нарушает Олимпийскую хартию
Президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет Украины оказывает давление на другие страны требованием бойкотировать Игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Он уверен, что такой шаг нарушит Олимпийскую хартию.
Участие в ОИ нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом ещё даже не обсуждалось конкретно, заметил Бах. Он подчеркнул, что украинские письма с угрозами бойкота воспринимаются "чрезвычайно прискорбно".
"Каждый НОК несёт ответственность за соблюдение основополагающих принципов Олимпийской хартии. Бойкот нарушит её. Возможный допуск российских и белорусских атлетов на Олимпиаду основан на резолюции ООН о борьбе с дискриминацией в олимпийском движении", — приводит слова Баха Reuters.
Как уже писал Лайф, российских спортсменов, выступающих против СВО, могут допустить до международных соревнований в нейтральном статусе. С таким предложением выступили в Китае. Однако в России раскритиковали эту идею. А президент Украины Владимир Зеленский оказался "разочарован". В Киеве начали угрожать бойкотом ОИ-2024, однако глава МОК выступил за допуск россиян. Комитет также пожаловался на клевету со стороны Украины из-за предложения допустить россиян к Играм.
ТАСС / Станислав Красильников