Количество жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал последние данные о жертвах, погибших в результате сокрушительного землетрясения. По его словам, их число превысило 16 тысяч.

"На данный момент число погибших составляет 16 170, раненых — 64 194", — сказал он в ходе выступления в провинции Османие.

Как писал ранее Лайф, в Турции в ночь на 6 февраля произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. В результате обрушились тысячи домов, в которых в этот момент находились люди. Из-за толчков пострадала также Сирия. По данным учёных, инцидент спровоцировал сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.