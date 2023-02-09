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9 февраля, 14:37

Количество жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч

Эрдоган: Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 16 170

<p>Обложка © Getty Images / Burak Kara</p>

Обложка © Getty Images / Burak Kara

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал последние данные о жертвах, погибших в результате сокрушительного землетрясения. По его словам, их число превысило 16 тысяч.

"На данный момент число погибших составляет 16 170, раненых — 64 194", — сказал он в ходе выступления в провинции Османие.

Как писал ранее Лайф, в Турции в ночь на 6 февраля произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. В результате обрушились тысячи домов, в которых в этот момент находились люди. Из-за толчков пострадала также Сирия. По данным учёных, инцидент спровоцировал сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.

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Оксана Попова
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