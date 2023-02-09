Психолог раскрыл стадии женского абьюза, призвав мужчин бежать от него как можно скорее

Вопреки распространённому мнению, абьюз не имеет пола, утверждает психолог и психотерапевт Евгений Фомин. По его словам, катализатором таких проявлений может стать травма прошлого, а у самого поведения всегда есть выгода.

"Выгода здесь есть всегда. Несмотря на моральный дискомфорт, женщина занимает сильную позицию, начинает дискредитировать своего партнёра и в конечном итоге ломает его", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Часто такие женщины говорят своему партнёру о его "ничтожности" и "бесхребетности", однако в ходе приёма у специалиста наотрез отказываются от идеи отношений с сильным мужчиной, с которым им придётся делить власть.

"Обычно такие женщины не готовы с ним жить, делить власть, ответственность и полномочия, а также уважать и не унижать партнёра. В этом лежит основа их поведения", — пояснил психолог.

Женский абьюз, по словам спикера, делится на ряд этапов: Замаскированные оскорбления Тотальный контроль Патологическая ревность Вспышки агрессии Истеричность Манипуляции

К первому пункту относятся "милые" приколы и сарказм вроде: "Ты у меня такой уродец, но я тебя всё равно люблю". По словам психотерапевта, в первую очередь за подобным скрываются ненависть и оскорбление, а уже потом — милая мишура. Далее следуют проникновение во все сферы жизни жертвы и контроль над ними: требование пароля от телефона, чтение переписок и ревность при опозданиях.

"Чем дальше развиваются отношения, тем глубже будет формироваться созависимость", — добавил Фомин.

Излишняя эмоциональность подобных взаимоотношений формирует у мужчины "полунаркотическую зависимость", из-за чего бывает сложно их разорвать. Тем не менее выходить из них нужно резко, не обращая внимания на попытки абьюзерши вернуть контроль над ситуацией. Важно пережить возникшую боль и обратиться к психологу, заключил Фомин.