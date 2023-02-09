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9 февраля, 14:20

Песков прокомментировал Лайфу слова Байдена о "потере" Украины

Песков ответил на заявление Байдена о том, что Путин "потерял Украину"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Лайфом прокомментировал заявления лидера США Джо Байдена о том, что Владимир Путин якобы "уже потерял Украину". Представитель Кремля подчеркнул, что Москва по-прежнему уверена в успехе спецоперации.

"Никаких поводов для сомнений у нас нет. Господин Байден не учитывает беспрецедентный уровень консолидации общества вокруг Путина. Это и есть залог успеха", — отметил Песков.

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Напомним, Джо Байден заявил, что у Владимира Путина "нет никакого шанса", потому что он "уже потерял Украину". В Госдуме такие высказывания американского лидера назвали бредом, который вызывает только испанский стыд.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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