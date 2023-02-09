Песков прокомментировал Лайфу слова Байдена о "потере" Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Лайфом прокомментировал заявления лидера США Джо Байдена о том, что Владимир Путин якобы "уже потерял Украину". Представитель Кремля подчеркнул, что Москва по-прежнему уверена в успехе спецоперации.

"Никаких поводов для сомнений у нас нет. Господин Байден не учитывает беспрецедентный уровень консолидации общества вокруг Путина. Это и есть залог успеха", — отметил Песков.