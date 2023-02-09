Подмосковный мэр отфотошопил логотип Prada на пуховике за 340 тысяч, но подписчики разоблачили его уловку
Подмосковный мэр Илья Поночевный отфотошопил логотип Prada на пуховике за 340 тысяч рублей
Мэр подмосковного Дмитрова Илья Поночевный. Слева — в куртке до фотошопа, справа — после. Фото © VK / Илья Поночевный
Главу подмосковного Дмитрова Илью Поночевного уличили в попытке скрыть бренд и стоимость куртки в 340 тысяч рублей. Пользователи заметили, что на последних фотографиях в соцсети политик прибегнул к фотошопу.
На фото с торжественных мероприятий по случаю победы в Сталинградской битве чиновник одет, казалось бы, в обычный чёрный пуховик. Однако на более ранних снимках фигурирует точно такая же куртка, но уже с узнаваемым ярко-красным логотипом Prada на груди. Её стоимость в одном из столичных магазинов достигает 340 тысяч рублей.
Глава подмосковного Дмитрова Илья Поночевный. Фото © VK / Илья Поночевный
Ловкость рук и никакого мошенничества, к такому выводу пришли внимательные пользователи, рассмотревшие результат использования фотошопа на снимках Поночевного в соцсети. А вот ботинки за 45 тысяч рублей мэр скрывать не стал и обошёлся без блюра. Судя по белому логотипу на обуви, это итальянская марка Off-White.
Ранее в Госдуме предложили чипировать российских чиновников, которые любят проводить отпуск за границей. С такой идеей выступил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, добавив, что делать это необходимо принудительно.