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9 февраля, 14:18

Подмосковный мэр отфотошопил логотип Prada на пуховике за 340 тысяч, но подписчики разоблачили его уловку

Подмосковный мэр Илья Поночевный отфотошопил логотип Prada на пуховике за 340 тысяч рублей

<p>Мэр подмосковного Дмитрова Илья Поночевный. Слева — в куртке до фотошопа, справа — после. Фото © VK / <a href="https://vk.com/iliyaponochevny?z=photo481652106_457255417/photos481652106" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илья Поночевный</a></p>

Мэр подмосковного Дмитрова Илья Поночевный. Слева — в куртке до фотошопа, справа — после. Фото © VK / Илья Поночевный

Главу подмосковного Дмитрова Илью Поночевного уличили в попытке скрыть бренд и стоимость куртки в 340 тысяч рублей. Пользователи заметили, что на последних фотографиях в соцсети политик прибегнул к фотошопу.

На фото с торжественных мероприятий по случаю победы в Сталинградской битве чиновник одет, казалось бы, в обычный чёрный пуховик. Однако на более ранних снимках фигурирует точно такая же куртка, но уже с узнаваемым ярко-красным логотипом Prada на груди. Её стоимость в одном из столичных магазинов достигает 340 тысяч рублей.

Глава подмосковного Дмитрова Илья Поночевный. Фото © VK / Илья Поночевный

Глава подмосковного Дмитрова Илья Поночевный. Фото © VK / Илья Поночевный

Ловкость рук и никакого мошенничества, к такому выводу пришли внимательные пользователи, рассмотревшие результат использования фотошопа на снимках Поночевного в соцсети. А вот ботинки за 45 тысяч рублей мэр скрывать не стал и обошёлся без блюра. Судя по белому логотипу на обуви, это итальянская марка Off-White.

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Татьяна Миссуми
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