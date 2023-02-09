Подмосковный мэр отфотошопил логотип Prada на пуховике за 340 тысяч, но подписчики разоблачили его уловку

Главу подмосковного Дмитрова Илью Поночевного уличили в попытке скрыть бренд и стоимость куртки в 340 тысяч рублей. Пользователи заметили, что на последних фотографиях в соцсети политик прибегнул к фотошопу.

На фото с торжественных мероприятий по случаю победы в Сталинградской битве чиновник одет, казалось бы, в обычный чёрный пуховик. Однако на более ранних снимках фигурирует точно такая же куртка, но уже с узнаваемым ярко-красным логотипом Prada на груди. Её стоимость в одном из столичных магазинов достигает 340 тысяч рублей.

Глава подмосковного Дмитрова Илья Поночевный. Фото © VK / Илья Поночевный

Ловкость рук и никакого мошенничества, к такому выводу пришли внимательные пользователи, рассмотревшие результат использования фотошопа на снимках Поночевного в соцсети. А вот ботинки за 45 тысяч рублей мэр скрывать не стал и обошёлся без блюра. Судя по белому логотипу на обуви, это итальянская марка Off-White.