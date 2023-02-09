Учёные обманули подопытных комаров, подложив им кожу, напечатанную на 3D-принтере

Исследователи, изучающие поведенческие особенности комаров, создали аналог тела животного для этих насекомых. Дело в том, что тесты на мышах и иных животных довольно затратные и не всегда заканчиваются удачно, передаёт пресс-служба Тулейнского университета.

Насекомых для эксперимента вылавливают с помощью специального пылесоса, после чего помещают в специальный контейнер. Как объяснили специалисты, первое время они кружат в коробке, но потом, немного привыкнув, направляются к установленной для них ёмкости с кровью. Наблюдают за комарами с помощью камер, размещённых в контейнерах.

Но не всё так просто. Кровь находится не на поверхности, а под слоем искусственной кожи, которая состоит из гидрогеля, формируемого с помощью 3D-принтера. Таким образом специалисты решили финансовые трудности, с которыми сталкивались при тестах на животных, при которых не всегда могли получить стабильный результат анализов.

Благодаря способности оперативно делать гидрогели с имитаторами кровеносных сосудов исследователи теперь могут изучать механику передачи болезней и тестировать новые типы репеллентов.