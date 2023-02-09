Гангрена пожирает руки: Раскрыты данные из засекреченной медкарты Костомарова

Олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову в ближайшее время могут провести очередную операцию по ампутации частей верхних конечностей. Несмотря на то что медкарту звёздного пациента засекретили, журналисты узнали, что у фигуриста прогрессирует некроз рук.

Источник Пятого канала сообщил, что сгибать пальцы Костомаров не может и по-прежнему подключён к аппарату ИВЛ. Но спортсмен находится в сознании.

Как объяснила врач-инфекционист Елена Мескина, при развитии сепсиса верхних конечностей жизнь тканей и внутренних органов прекращается и не поддаётся восстановлению, поэтому поражённые участки приходится ампутировать.