Гангрена пожирает руки: Раскрыты данные из засекреченной медкарты Костомарова
Некроз конечностей у Романа Костомарова после ампутации ступней перешёл на руки
Роман Костомаров. Фото © Getty Images / Visual China Group
Олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову в ближайшее время могут провести очередную операцию по ампутации частей верхних конечностей. Несмотря на то что медкарту звёздного пациента засекретили, журналисты узнали, что у фигуриста прогрессирует некроз рук.
Источник Пятого канала сообщил, что сгибать пальцы Костомаров не может и по-прежнему подключён к аппарату ИВЛ. Но спортсмен находится в сознании.
Как объяснила врач-инфекционист Елена Мескина, при развитии сепсиса верхних конечностей жизнь тканей и внутренних органов прекращается и не поддаётся восстановлению, поэтому поражённые участки приходится ампутировать.
"Если некроз продолжит прогрессировать, то ему могут ампутировать пальцы или даже руку. Но даже в этом случае шансы на выживание имеются. Для более точного прогноза нужно знать детали лечения и ознакомиться с клинической картиной", — пояснила медик в беседе с газетой "Вечерняя Москва".
В начале недели СМИ сообщали, что Костомарову ампутировали обе стопы из-за сепсиса, хотя изначально он попал в больницу из-за гриппа. Официального подтверждения не поступало, так как близкие олимпийского чемпиона не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. Также известно, что после утечек о состоянии здоровья фигуриста для него завели конфиденциальную карту. Доступ к ней будут иметь лишь несколько врачей.