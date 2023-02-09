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9 февраля, 14:34

Переломы Николая Дроздова оказались последствиями 50 лет вегетарианства

Супруга Дроздова рассказала, как телеведущий восстанавливается дома после операции

Телеведущий, учёный-зоолог Николай Дроздов мог получить множественные переломы костей в результате падения, так как в его организме не хватает микроэлементов из-за 50 лет вегетарианства. О состоянии супруга рассказала kp.ru его жена Татьяна Дроздова.

"Надо в такой санаторий, чтобы не просто отдыхать, а с восстановлением. Есть у нас в Подмосковье хороший центр от Института ревматологии, мы там уже два раза с Николаем Николаевичем лежали. Там есть различные тренажёры, программы реабилитации, бассейн. Если получится и Николая Николаевича туда положат — было бы хорошо", поделилась она.

Сейчас Николай Дроздов уже дома, но его продолжают наблюдать медики. Вегетарианцем зоолог стал ещё в 70-х годах, но лет десять назад его начали преследовать переломы. Каждое неудачное падение оборачивалось серьёзной травмой костей. Врачи настоятельно рекомендовали учёному вернуть в рацион мясо, так как без этого продукта организм с возрастом будет давать всё более тяжёлые сбои в работе.

Уже пару лет телеведущий вновь ест мясо, однако последствия вегетарианства дают о себе знать, поэтому ему приходится продолжать работу по восстановлению и укреплению здоровья. Сейчас он правильно питается, делает зарядку и пока самостоятельно не выходит из дома.

Выписавшийся из больницы Дроздов раскрыл секрет долголетия

Выписавшийся из больницы Дроздов раскрыл секрет долголетия

Напомним, 29 января Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер после неудачного падения на улице. Телеведущего выписали и отпустили домой 7 февраля. Он признался, что не собирается подавать в суд на коммунальщиков.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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