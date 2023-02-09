Россиянам рассказали, какую рассаду пора готовить в феврале

Русская пословица гласит: "Готовь сани летом, а телегу зимой". Именно так и поступают дачники, готовящиеся к посевному сезону уже с февраля. Это самое лучшее время подготовки рассады, причём чем южнее регион, тем раньше можно ею заниматься, пишет газета "Вести Подмосковья".

Несмотря на то что на рассаду в феврале идёт не так много культур, откладывать процесс нельзя, ведь в марте может быть уже поздно — овощи не успеют созреть. Чаще всего дачники выбирают для этого помидоры, клубнику и землянику, лук-порей, баклажаны, сельдерей, болгарский перец и картофель.

Например, для томатов лучше выбрать поздние сорта с вегетативным сроком от 110 до 150 дней. Полноценная рассада из семян получится через два месяца, сеянцы будут высаживаться уже в прогретую землю. А маленькие семена клубники и земляники для сладкоежек можно ввести в грунт прямо пальцем, а после накрыть плантацию туалетной бумагой. Спустя три недели появятся всходы, которые к маю можно будет пересаживать на огород. Причём, если у растения есть пять лепесточков, значит, оно точно готово к пересадке в открытый грунт.

Сельдерей же высаживают в контейнеры. Ждать долго первых ростков не придётся, они появятся уже через неделю. Кстати, этот овощ не любитель тепла, для него лучше выставлять температуру в 13–15 градусов. При этом не стоит обделять его светом, лучше выставить ростки в освещённое место. Тогда они не будут вытягиваться и ложиться под собственным весом.