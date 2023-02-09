Врач объяснил, в каком случае сельдерей может помочь при образовании тромбов

На начальных этапах лечения тромбоза и при профилактике заболевания может помочь экстракт семян сельдерея, уверяет врач-невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов. Он указал, что такой метод борьбы с недугом пришёл к нам из традиционной китайской медицины, однако важно отделять классические методы лечения от неклассических.

"Если мы говорим о развитии тромба, то в таком случае пациенту показаны не экстракты на основе сельдерея, а тромболитическая терапия", — подчеркнул он в беседе с "Вечерней Москвой".

Что касается профилактики развития тромбов и лечения инсульта такими средствами, то это допустимо в качестве вспомогательного метода, но только на начальных этапах, и назначать подобное должен исключительно лечащий врач, подчеркнул Гайфутдинов.