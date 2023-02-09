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9 февраля, 14:42

Названы худшие и лучшие закуски к алкоголю

Диетолог Дианова: К алкоголю нельзя подбирать сладкие и очень солёные закуски

Во время ужина с бокалом алкоголя от сладких и пересоленных продуктов лучше отказаться, предупредила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. О том, почему спиртное с ними не сочетается, врач рассказала в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

"В алкоголе много сахара. Также спирт утилизируется с выработкой энергии. Если добавить сладкие продукты, будет перебор, получится много энергии от такого сочетания", — объяснила Дианова.

А вот очень солёные продукты в сочетании со спиртным могут спровоцировать появление лишних килограммов и образование камней в почках, предупреждает диетолог.

В качестве закуски она рекомендует выбирать белково-жировые или содержащие крахмал продукты. Например, картофельное пюре или винегрет, также будет актуален сыр с небольшим количеством фруктов, советует Дианова.

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Ранее врачи определили, что закуски из орехов положительно влияют на здоровье сердца и психики. Их потребление значительно повышает уровень серотонина, а также предотвращает депрессию и тревожность.

Обложка ©

shutterstock

Ирина Фальке
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