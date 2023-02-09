Названы худшие и лучшие закуски к алкоголю

Во время ужина с бокалом алкоголя от сладких и пересоленных продуктов лучше отказаться, предупредила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. О том, почему спиртное с ними не сочетается, врач рассказала в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

"В алкоголе много сахара. Также спирт утилизируется с выработкой энергии. Если добавить сладкие продукты, будет перебор, получится много энергии от такого сочетания", — объяснила Дианова.

А вот очень солёные продукты в сочетании со спиртным могут спровоцировать появление лишних килограммов и образование камней в почках, предупреждает диетолог.

В качестве закуски она рекомендует выбирать белково-жировые или содержащие крахмал продукты. Например, картофельное пюре или винегрет, также будет актуален сыр с небольшим количеством фруктов, советует Дианова.