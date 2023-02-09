Составлен рейтинг лучших регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область стали лидерами рейтинга по качеству жизни населения. Об этом рассказали в Агентстве стратегических инициатив.

"Зачастую именно управленческие практики, а не высокая обеспеченность ресурсами определяют качество жизни граждан. Это значит, что возможно сокращение разрывов между регионами и существенное улучшение качества жизни посредством обмена лучшими практиками", — такие выводы звучат в исследовании.

В десятку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Белгородская область, Чеченская Республика, Тульская область, Калининградская область. Вторую десятку начинает Московская область, которая продемонстрировала стремительный рост относительно показателей прошлого года.

Затем идут Севастополь, Пензенская, Свердловская, Челябинская области, Чувашия, Нижегородская, Сахалинская, Самарская области и Камчатский край. Отдельно отмечается, что по показателям в медицине Москва, Санкт-Петербург и ХМАО стали тройкой лидеров. А по вопросам образования в первых строках наряду со столицей находятся Ненецкий автономный округ и Мордовия. Также оценивалось направление инклюзивности и равенства, где всех обошли Тульская, Белгородская области и Севастополь.

В агентстве отметили, что при составлении рейтинга учитывались показатели по 141 параметру. Среди них медицинское обслуживание, образование, жильё, инфраструктура, досуг, экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, госуслуги и сервисы, возможности для работы.