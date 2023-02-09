Мужа и дочь погибшей в Турции россиянки вытащили живыми из-под обломков
Во время разрушительного землетрясения в Турции погибла россиянка из Нижневартовска, проживавшая в провинции Адыяман на юго-востоке страны. Работникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов её четырёхлетнюю дочку и супруга.
Эту информацию подтвердила в беседе с телеканалом "360" сестра погибшей. Однако она не знает, при каких обстоятельствах удалось спасти близких. Также женщине не сообщили, в каком они состоянии и где сейчас находятся.
"Занимаемся в консульстве вопросами транспортировки. Чувствуют себя нормально. [Травмы у пострадавших], возможно, есть, мы не знаем. Пока ещё не до того, занимаемся сестрой", — сказала женщина.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. От разрушительной силы также пострадали жители Сирии, там сейчас работают российские военные, которые спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в Алеппо. Число погибших в Турции уже превысило 16 тысяч. В Сирии — свыше 1200 человек. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра.
ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN