Мужа и дочь погибшей в Турции россиянки вытащили живыми из-под обломков

Во время разрушительного землетрясения в Турции погибла россиянка из Нижневартовска, проживавшая в провинции Адыяман на юго-востоке страны. Работникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов её четырёхлетнюю дочку и супруга.

Эту информацию подтвердила в беседе с телеканалом "360" сестра погибшей. Однако она не знает, при каких обстоятельствах удалось спасти близких. Также женщине не сообщили, в каком они состоянии и где сейчас находятся.