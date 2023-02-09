Психолог дала советы, как спасти школьника от "синдрома третьей четверти"

Школьники считают период между новогодними праздниками и весенними каникулами самым длинным и ненавистным, у некоторых даже появляется "синдром третьей четверти". Как его избежать, рассказала психолог Ирэна Похомова.

Чаще всего этот синдром возникает у подростков и выпускников. Школьники выглядят уставшими, апатичными, появляется забывчивость и снижается успеваемость. Если вы заметили у ребёнка такие симптомы, не стоит на него давить, лучше действовать иначе.

"Первым делом снизьте интеллектуальную нагрузку, насколько возможно. Если есть какие-то интеллектуальные кружки, нужно их ненадолго убрать. Иначе организм не выдержит, и ребёнок заболеет, то есть всё равно их пропустит", — посоветовала Похомова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Также школьнику необходимо хорошо спать, есть и заниматься физической активностью. В день нужно проходить не менее семи километров, чтобы избавиться от усталости.