"Чистый" бандит избил продавца "Пятёрочки" и вынес из магазина пакет шампуня

В Перми полиция задержала магазинного вора-рецидивиста, который пытался украсть средства гигиены, пишет Ura.ru. На опубликованных кадрах видно, как мужчина заходит в отдел бытовой химии "Пятёрочки" и начинает судорожно забрасывать в пакет флаконы шампуня. В ходе злодеяния его спугивает покупательница — и он пытается ретироваться с места преступления.

Кадры неудачной попытки украсть шампунь из супермаркета в Перми. Видео © VK / ГУ МВД по Пермскому краю

"На выходе недобросовестный посетитель был настигнут работниками супермаркета, которые пытались его задержать. Завязалась потасовка, в ходе которой грабитель сбил с ног ребёнка и нанёс несколько ударов кулаком сотруднику торгового зала. Несмотря на усилия граждан, задержать правонарушителя не удалось, и тот скрылся в неизвестном направлении", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.

Правоохранители смогли в кратчайшие сроки найти и задержать злоумышленника, сейчас он заключён под стражу. Заведено уголовное дело по статье "Грабёж".