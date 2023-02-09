МИД РФ: Расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Киева
МИД РФ возложил ответственность за расстрел российских пленных украинскими военными на западных кураторов Киева. Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными", — говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что кровь россиян лежит на руках стран, которые поставляют на Украину оружие.
Речь идёт об очередном шокирующем видео с расстрелом российских военнопленных, которое появилось в Сети пару дней назад. На нём человек, говорящий по-украински, выстрелом в голову сперва убивает одного лежащего на земле солдата в российской форме, затем второго. Запись обрывается на моменте, когда оператор за кадром произносит украинский националистический лозунг. Следственный комитет России займётся расследованием этой жестокой казни.
ТАСС / Валерий Шарифулин