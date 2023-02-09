МИД РФ: Расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Киева

МИД РФ возложил ответственность за расстрел российских пленных украинскими военными на западных кураторов Киева. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными", — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что кровь россиян лежит на руках стран, которые поставляют на Украину оружие.