Премьер Италии подвергла критике Макрона за приглашение Зеленского в Париж
Премьер Италии Мелони: Решение Макрона пригласить Зеленского в Париж нарушает единство ЕС
Владимир Зелеснкий и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Sarah Meyssonnier
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сочла неуместным приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Париж со стороны французского лидера Эмманюэля Макрона. По её оценке, этот шаг нарушает единство ЕС.
"Я думаю, что вчерашнее приглашение Зеленского было неуместным, потому что я считаю, что наша сила в единстве и сплочённости", — приводит её слова итальянская газета Ask-а-News.
Мелони добавила, что "понимает внутриполитические проблемы, но бывает, что благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу", и, по мнению итальянского премьера, это именно такой случай.
А ранее сообщалось, что Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц, прибывшие в Париж, перепутали места во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном.