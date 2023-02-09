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9 февраля, 15:30

Премьер Италии подвергла критике Макрона за приглашение Зеленского в Париж

Премьер Италии Мелони: Решение Макрона пригласить Зеленского в Париж нарушает единство ЕС

<p>Владимир Зелеснкий и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Sarah Meyssonnier</p>

Владимир Зелеснкий и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Sarah Meyssonnier

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сочла неуместным приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Париж со стороны французского лидера Эмманюэля Макрона. По её оценке, этот шаг нарушает единство ЕС.

"Я думаю, что вчерашнее приглашение Зеленского было неуместным, потому что я считаю, что наша сила в единстве и сплочённости", — приводит её слова итальянская газета Ask-а-News.

Мелони добавила, что "понимает внутриполитические проблемы, но бывает, что благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу", и, по мнению итальянского премьера, это именно такой случай.

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А ранее сообщалось, что Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц, прибывшие в Париж, перепутали места во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Ирина Фальке
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