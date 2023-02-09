Премьер Италии подвергла критике Макрона за приглашение Зеленского в Париж

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сочла неуместным приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Париж со стороны французского лидера Эмманюэля Макрона. По её оценке, этот шаг нарушает единство ЕС.

"Я думаю, что вчерашнее приглашение Зеленского было неуместным, потому что я считаю, что наша сила в единстве и сплочённости", — приводит её слова итальянская газета Ask-а-News.

Мелони добавила, что "понимает внутриполитические проблемы, но бывает, что благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу", и, по мнению итальянского премьера, это именно такой случай.