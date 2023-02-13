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13 февраля, 13:42

В НАТО решили обсудить поставку Киеву истребителей

Столтенберг: НАТО 14–15 февраля обсудит вопрос поставок истребителей Киеву

Вопрос поставок истребителей Киеву будет рассмотрен 14–15 февраля на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, но это требует много времени. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, но нужно понимать, что это потребует значительного времени, а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Столтенберга, если страны – члены НАТО договорятся о поставках Украине военных самолётов, то это не сделает альянс частью конфликта.

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Ранее Лайф писал, что украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО передачу "принципиально нового вооружения" Киеву западными странами. Также в беседе стороны затронули вопрос отправки Незалежной танков.

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Flickr / NATO North Atlantic Treat

Наталья Исакова
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