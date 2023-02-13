В НАТО решили обсудить поставку Киеву истребителей

Вопрос поставок истребителей Киеву будет рассмотрен 14–15 февраля на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, но это требует много времени. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, но нужно понимать, что это потребует значительного времени, а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Столтенберга, если страны – члены НАТО договорятся о поставках Украине военных самолётов, то это не сделает альянс частью конфликта.