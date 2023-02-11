"Совсем не наш конфликт": Британцы призвали не давать Зеленскому истребители

Читатели британской газеты Daily Mail после заявления Посольства России в Великобритании о неминуемом ответе на недружественные шаги Лондона, включая и поставку истребителей Киеву, обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Зеленский, сколько ещё денег и оружия ты хочешь? Ты думаешь, что наши улицы вымощены золотом?" — написал в комментариях под соответствующей новостью интернет-пользователь.

"Согласен с Россией. Это совсем не наш конфликт", — отметил другой юзер.

Участники дискуссии также подвергли критике и главу британского кабмина Риши Сунака. По мнению большинства комментаторов, он, следуя на поводу "хотелок" Зеленского, втянул Соединённое Королевство в рискованную авантюру, которая может вылиться в полномасштабную войну с Россией. Кроме того, пользователи призвали как можно скорее свернуть военную помощь Киеву, так как Британия дала уже достаточно вооружения и техники.