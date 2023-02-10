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Регион
Опубликовано 10 февраля 2023, 09:55
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В офисе Зеленского заявили, что у Киева осталось "почти ноль" боеприпасов

Замглавы Офиса президента Украины Жовква: У нас практически не осталось боеприпасов

На вооружении украинской армии из-за высокой интенсивности боёв практически не осталось боеприпасов. Об этом в беседе с Bloomberg заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"Сейчас у нас почти ноль боеприпасов", — сказал он.

Патроны и снаряды, по его оценке, заканчиваются из-за высокой интенсивности боёв. Он также уточнил, что ВСУ нуждаются в дальнобойной артиллерии, танках, а также истребителях.

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Ранее Лайф писал, что группа конгрессменов внесла на рассмотрение "Резолюцию об усталости от Украины" с требованием к администрации президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Подписи под проектом поставили одиннадцать законодателей, а его автором выступил член Палаты представителей от республиканцев Мэтт Гетц.

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Unsplash

Оксана Попова
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