В офисе Зеленского заявили, что у Киева осталось "почти ноль" боеприпасов

На вооружении украинской армии из-за высокой интенсивности боёв практически не осталось боеприпасов. Об этом в беседе с Bloomberg заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"Сейчас у нас почти ноль боеприпасов", — сказал он.

Патроны и снаряды, по его оценке, заканчиваются из-за высокой интенсивности боёв. Он также уточнил, что ВСУ нуждаются в дальнобойной артиллерии, танках, а также истребителях.