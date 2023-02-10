В офисе Зеленского заявили, что у Киева осталось "почти ноль" боеприпасов
Замглавы Офиса президента Украины Жовква: У нас практически не осталось боеприпасов
На вооружении украинской армии из-за высокой интенсивности боёв практически не осталось боеприпасов. Об этом в беседе с Bloomberg заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Сейчас у нас почти ноль боеприпасов", — сказал он.
Патроны и снаряды, по его оценке, заканчиваются из-за высокой интенсивности боёв. Он также уточнил, что ВСУ нуждаются в дальнобойной артиллерии, танках, а также истребителях.
Ранее Лайф писал, что группа конгрессменов внесла на рассмотрение "Резолюцию об усталости от Украины" с требованием к администрации президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Подписи под проектом поставили одиннадцать законодателей, а его автором выступил член Палаты представителей от республиканцев Мэтт Гетц.
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