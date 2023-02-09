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9 февраля, 18:19

В Конгресс внесли резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать ВСУ

Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Украине

<p>Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © Telegram-канал / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/2180" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © Telegram-канал / V_Zelenskiy_official

Группа конгрессменов внесла на рассмотрение "Резолюцию об усталости от Украины" с требованием к администрации президента США Джо Байдена прекратить оказывать помощь Киеву. Подписи под проектом поставили 11 законодателей, а его автором выступил член Палаты представителей от республиканцев Мэтт Гетц.

Резолюция содержит требование прекратить оказывать военную и финансовую поддержку Украине. В ней перечисляются все пакеты помощи Незалежной с начала этого года. В документе приводятся высказывания сотрудников Пентагона, которые обращали внимание, что эти поставки привели к "значительному истощению" арсеналов ВС США и ослабили их военный потенциал.

"Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине", — заметил Гетц.

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А ранее глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что можно считать решённым вопрос поставок Киеву дальнобойного оружия и истребителей. Правда, позже он подправил пост и написал, что "вопрос, похоже, может быть решён".

Андрей Бражников
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