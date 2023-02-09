В Конгресс внесли резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать ВСУ

Группа конгрессменов внесла на рассмотрение "Резолюцию об усталости от Украины" с требованием к администрации президента США Джо Байдена прекратить оказывать помощь Киеву. Подписи под проектом поставили 11 законодателей, а его автором выступил член Палаты представителей от республиканцев Мэтт Гетц.

Резолюция содержит требование прекратить оказывать военную и финансовую поддержку Украине. В ней перечисляются все пакеты помощи Незалежной с начала этого года. В документе приводятся высказывания сотрудников Пентагона, которые обращали внимание, что эти поставки привели к "значительному истощению" арсеналов ВС США и ослабили их военный потенциал.

"Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине", — заметил Гетц.