В Госдуме призвали СК завести уголовное дело на Байдена
Депутат Морозов считает, что СК может возбудить дело о терроризме против Байдена
Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / The White House
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Олег Морозов заявил, что Следственный комитет может возбудить уголовное дело по статье "Терроризм" против президента США Джо Байдена и "компании". Поводом послужила скандальная статья журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к теракту на "Северных потоках".
Парламентарий считает, что лауреат Пулитцеровской премии может выступить в деле как свидетель, а американскому Конгрессу следует создать комиссию по расследованию подрыва российских газопроводов.
"СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении Байдена и компании по обвинению в терроризме и пригласить Херша в качестве свидетеля <...>. Надеюсь, что такая комиссия появится в американском Конгрессе", — отметил Морозов в беседе с РИА "Новости".
Напомним, Сеймур Херш заявил, что в конце сентября 2022 года американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. Он отметил, что теракт тайно готовился США девять месяцев. Пентагон и Белый дом опровергли данный материал, а в МИД РФ заявили, что "дело нечисто", из-за чего Вашингтон не подпускает Россию к расследованию.