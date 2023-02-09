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9 февраля, 18:03

В Госдуме призвали СК завести уголовное дело на Байдена

Депутат Морозов считает, что СК может возбудить дело о терроризме против Байдена

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/52264807921/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / The White House

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Олег Морозов заявил, что Следственный комитет может возбудить уголовное дело по статье "Терроризм" против президента США Джо Байдена и "компании". Поводом послужила скандальная статья журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к теракту на "Северных потоках".

Парламентарий считает, что лауреат Пулитцеровской премии может выступить в деле как свидетель, а американскому Конгрессу следует создать комиссию по расследованию подрыва российских газопроводов.

"СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении Байдена и компании по обвинению в терроризме и пригласить Херша в качестве свидетеля <...>. Надеюсь, что такая комиссия появится в американском Конгрессе", отметил Морозов в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, Сеймур Херш заявил, что в конце сентября 2022 года американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. Он отметил, что теракт тайно готовился США девять месяцев. Пентагон и Белый дом опровергли данный материал, а в МИД РФ заявили, что "дело нечисто", из-за чего Вашингтон не подпускает Россию к расследованию.

Матвей Константинов
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