В Госдуме призвали СК завести уголовное дело на Байдена

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Олег Морозов заявил, что Следственный комитет может возбудить уголовное дело по статье "Терроризм" против президента США Джо Байдена и "компании". Поводом послужила скандальная статья журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к теракту на "Северных потоках".

Парламентарий считает, что лауреат Пулитцеровской премии может выступить в деле как свидетель, а американскому Конгрессу следует создать комиссию по расследованию подрыва российских газопроводов.