Три беременные россиянки застряли в аэропорту в Аргентине

Миграционные службы Аргентины отказали во въезде трём беременным россиянкам, теперь они застряли в аэропорту. Об этом сообщил РИА "Новости" глава консульского отдела Посольства РФ в стране Георгий Полин.

"По нашим сведениям, [в аэропорту] находятся трое. Одна девушка с позавчера, прилетела 7 февраля вечером, ещё две прилетели вечером 8 февраля. Всего прилетело больше беременных, но этим россиянкам выписано предписание о недопущении в страну", — уточнил Полин.

По словам дипломата, причиной отказа называется норма миграционного закона о "предоставлении неполной, ложной или искажённой информации". Прилетевшей 7 февраля россиянке помогли нанять адвоката, он уже оспорил запрет в аргентинском суде, у двух других пока защитников нет.